Omicidio Matteuzzi, malore in aula per la sorella: “Sento ancora le sue urla”. Il legale: “Padovani ha agito con coscienza”

«La famiglia chiede giustizia sempre, anche perché quando abbiamo letto che Giovanni Padovani sarebbe stato in aula assistito da una psicologa, il primo pensiero che ho avuto a questa notizia è stato che a tenere la mano ad Alessandra, mentre lui la massacrava, non c'era nessuno». Così l’avvocato di parte civile dei familiari di Alessandra Matteuzzi, Chiara Rinaldi, a margine del processo. «Ci aspettavamo che venisse disposta la perizia sulla capacità di intendere e volere di Giovanni Padovani al momento dell’omicidio. Siamo assolutamente tranquilli che, anche in questa sede, venga riconosciuta la piena capacità dello stesso». ha proseguito. «Verrà dimostrato che Giovanni Padovani sapeva perfettamente quello che stava facendo, anzi stava facendo ciò che voleva. Abbiamo ben pochi dubbi anche sulla premeditazione».

«Penso a mia sorella e a quello che le ha fatto. Sento ancora le sue urla. Poi penso alla mia mamma, devo essere forte per loro, soprattutto per mia sorella». Una donna sconvolta Stefania, la sorella di Alessandra Matteuzzi. All’uscita del tribunale fatica a parlare tra le lacrime, davanti ai cronisti. Tiene nelle mani un bracciale e la foto del cane di Alessandra che mostra, mentre vicino a lei la conforta la migliore amica della sorella. «Quando ho sentito la pm parlare di quella sera - ricorda piangendo -, se penso che ero al telefono con Alessandra mentre succedeva tutto. Ce l’ho sempre in mente». «Siamo tutti uniti per chiedere giustizia, perché lei deve avere tutta la giustizia possibile. Se non ce l’avrà lei allora significa che non c'è giustizia» conclude. Stefania Matteuzzi si è sentita male mentre la pm ricostruiva l’omicidio ed è dovuta uscire dall’aula.