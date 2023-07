Seminario sulle meraviglie dell'Australia per chi vuole trasferirsi all'estero

Un seminario emozionante e unico che aprirà ai participanti le porte di tutte le meraviglie che l'Australia ha da offrire. Luogo? L'Hotel NH Catania - Parco Degli Aragonesi, di Viale Presidente Kennedy: «Il seminario - ha detto il messinese Sergio Fucile, titolare di Oztudy, l'agenzia australiana che si occupa di fornire un vero e proprio vademecum a tutti gli italiani che vogliono trasferirsi all'estero - sarà gratuito. E per ora stiamo raccogliendo le adesioni. E parteciperanno i nostri agenti d'immigrazione e di educazione che presenteranno e forniranno dettagliate informazioni sullo stile di vita australiano, le opportunità di studio e di lavoro e i programmi d'immigrazione disponibili per coloro che desiderano esplorare nuovi orizzonti in questa destinazione affascinante».

Ma sarà anche un'ottima occasione per apprendere tutto quello che c'è da sapere sul sistema sanitario, sull'istruzione di qualità e su come realizzare i propri sogni professionali in Australia e fare domande a riguardo per chiarire qualsiasi dubbio. Ma perché l'Australia? «Da molti anni - continua Fucile - è una meta molto desiderata da siciliani, calabresi e italiani, in generale, per cercare qualcosa in più. Che possa essere una fortuna, un lavoro o una semplice esperienza di vita. Oppure un cambio radicale. L'Australia offre molte opportunità a coloro che sono disposti a intraprendere questa sfida. Con la giusta preparazione e determinazione, infatti, è possibile realizzare il proprio sogno di una nuova vita, in questa terra ricca di speranze». Per iscriversi, basta visitare la pagina Facebook di OZTUDY-Italia e assicurarsi un biglietto prima che i posti limitati si esauriscano.