Uno strano omicidio inquieta il borgo friulano delle mele

Meno di seicento persone: è il borgo friulano delle mele, dove tutti si conoscono. E dove ognuno è affranto per la barbara uccisione di Benita Gasparini, di 89 anni, ammazzata nella sua casa di Pantianicco (Udine). E’ stata accoltellata alla schiena e, molto probabilmente, finita con un corpo contundente che l’ha colpita alla testa quando già era stesa nel salotto di casa, accanto al divano. Poco distante è stato anche ritrovato un coltello. Forse l’arma del delitto. Se così fosse, testimonierebbe un gesto d’impeto, non premeditato, con una fuga precipitosa dal luogo del crimine.

Nonna Benita è stata trovata stamattina dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da ieri, quando un amico l’aveva salutata per l’ultima volta. Era una donna forte, ancora in salute: figli e nipoti le facevano visita regolarmente. La sua abitazione era ancora il punto di riferimento della famiglia Cisilino. Tre dei cinque figli sono stati accompagnati nel pomeriggio alla caserma dei carabinieri come persone informate sui fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo la loro testimonianza per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della madre e capire chi possa essere entrato nell’alloggio, uccidendola.

Tutte le piste sono aperte, compresa la rapina degenerata: anche se in casa, da quello che emerso, c'era ben poco da rubare. La Procura vuole comunque raccogliere ogni dettaglio per cercare di identificare tempestivamente l’assassino. In tal senso pare che la videosorveglianza comunale possa fornire un valido supporto: la telecamera della Polizia locale punta dritta sull'ingresso del vialetto e gli investigatori avrebbero raccolto elementi interessanti. Gli altri due figli della donna si trovavano lontano dal paese per ragioni personali e di salute e dunque la loro testimonianza sarà raccolta soltanto in un secondo momento.

A Pantianicco la comunità e le istituzioni sono sconvolti: nella cronaca nera recente c'è stato al massimo qualche furto in abitazione. Senza che il fenomeno destasse allarme: gran parte delle case, in paese, la sera non vengono nemmeno chiuse a chiave.