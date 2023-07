Egitto: al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki. Lungo applauso in Senato

Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia al ricercatore Patrick Zaki, condannato ieri a tre anni di reclusione, di cui quasi due già scontati, per aver denunciato la discriminazione dei cristiani. Un verdetto che ha spinto diversi esponenti dei diritti umani ad abbandonare il «dialogo nazionale» lanciato dal governo per dare voce a tutti.

La sentenza della corte speciale non era appellabile e ieri Zaki era stato arrestato immediatamente nell’aula del tribunale. Dei 3 anni, avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi. Dopo la condanna, c'erano stati appelli per la grazia sia dal governo italiano che da quello statunitense.

«Voglio esprimere la gioia di tutto il Senato per questo risultato. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi in questi anni per questo risultato. Ci tenevo ad esternarlo all’Assemblea». Il senatore del Pd Filippo Sensi interrompe i lavori dell’Aula del Senato per comunicare all’Assemblea la notizia attesa da ieri. Un lungo applauso accompagnale sue parole. Si associa al pauso il senatore Giulio Terzi a nome di Fratelli d’Italia che intesta al governo il risultato: «grande soddisfazione - afferma Terzi - per l’importanza di un passo così decisivo».

«Domani Patrick Zaki sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi», afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

Lunga trattativa col Cairo, l'accelerazione con Meloni

La gioia dell’Italia per la grazia a Patrick Zaki è la gioia e la soddisfazione del governo, che ha continuano a lavorare dietro le quinte senza mai perdere la fiducia, anche nelle ore più drammatiche seguite alla condanna a tre anni del ricercatore di Bologna. In una «lunga e costante trattativa» tra Roma e il Cairo, frutto dell’impegno congiunto di esecutivo e intelligence, che alla fine ha pagato. «Con la nostra politica estera abbiamo dato un contributo decisivo per liberare questo giovane studente», è stata la sintesi del ministro Antonio Tajani, mentre la premier Giorgia Meloni ha tenuto a ringraziare il presidente Abdel Fattah al Sisi.

Nei tre anni e mezzo dell’incubo giudiziario di Zaki si sono avvicendati tre governi a Roma, chiamati a gestire una complessa vicenda che si intrecciava con quella di Giulio Regeni. Con l'esecutivo Meloni si è assistito ad un’intensificazione del dialogo con l’Egitto: un Paese considerato fondamentale per gli equilibri del Mediterraneo, e con cui bisogna confrontarsi a tutto campo.

Così la premier, incontrando Sisi a novembre a margine del vertice sul clima a Shark el Sheik, ha affrontato temi sensibili per l’Italia come la Libia, il terrorismo, l'energia e l’immigrazione, ma non ha mancato di toccare la questione dei diritti umani. Facendo presente la «forte attenzione dell’Italia ai casi Zaki e Regeni». In quell'occasione, il rais ha parlato di «rinnovato impulso» alle relazioni bilaterali. A gennaio, poi, c'è stato un ulteriore segnale di apertura.

La missione al Cairo di Antonio Tajani per incontrare faccia a faccia il leader egiziano. Il primo ministro degli Esteri italiano dopo 4 anni e mezzo, caratterizzati anche da momenti di durissimo attrito tra i due Paesi a causa del brutale omicidio del ricercatore friulano nel 2016. La missione è stata accolta con favore ma anche in quell'occasione, insieme ai tanti dossier bilaterali, il capo della diplomazia italiana ha continuato a spingere per una soluzione positiva del caso Zaki e per una più efficace cooperazione giudiziaria per far luce sull'omicidio Regeni. Il viaggio del titolare della Farnesina, che è tornato in Egitto a marzo, è stato parte della trattativa tra i due governi, che ha visto premier e ministro degli Esteri in prima linea, affiancati da un paziente e costante lavoro di intelligence da parte dell’Aise, hanno fatto sapere fonti a conoscenza del dossier. Così si è arrivati alla svolta, con la grazia presidenziale a Zaki.

Un finale (che naturalmente ha ricevuto il plauso anche dell’opposizione) su cui probabilmente Roma contava e che era stato fatto filtrare già ieri da fonti autorevoli del Cairo, subito dopo il verdetto di condanna per lo studente di Bologna. Tanto che la premier Meloni, commentando la dura sentenza, si era detta ancora «fiduciosa per una soluzione positiva». Mentre Tajani, nelle ore immediatamente precedenti all’annuncio della grazia, si è limitato ad un sibillino «intelligenti pauca»: un invito ad avere fiducia nel lavoro dietro le quinte del governo. L’interlocuzione con l’Egitto proseguirà a breve. A partire da domenica, in occasione della conferenza internazionale sulle migrazioni organizzata a Roma, alla presenza di capi di Stato e di governo dei Paesi del Mediterraneo. L’Egitto invierà il premier Mostafa Kemal Madbouly e per il momento non è prevista la partecipazione del presidente Sisi. A meno di qualche sorpresa dell’ultima ora.

Schlein, "Ora giustizia per Regeni"

«E' una bella notizia perchè abbiamo tanto lottato in questi anni per la liberazione di Patrick Zaki, continueremo però a lottare per la libertà di tutte le persone che in Egitto rimangono ingiustamente imprigionate e per fare emergere verità e giustizia per Giulio Regeni». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in via D’Amelio a Palermo luogo della strage Borsellino, rispondendo a una domanda sulla grazia concessa al ricercatore egiziano. «Il fatto di sapere che Patrick possa essere liberato oggi è una notizia molto bella. Continuiamo a lottare insieme a lui anche per tutte le altre persone che subiscono ingiustizie come quella che ha subito lui», conclude la leader dem.

Amnesty, oggi è un giorno felice

«Se ieri era un giorno catastrofico oggi è un giorno di felicità. E’ importante che Patrick torni a essere libero. Auspichiamo, se questo provvedimento non lo contempla, anche che sia abolito il divieto di viaggio. E questa piazza che si sta riempiendo al Pantheon, se un’ora fa era preoccupata, ora è una piazza felice». Lo dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la grazia concessa a Patrick Zaki.