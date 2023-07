Il ministro della Sanità tedesco sull'Italia: “Troppo caldo, qui il turismo è senza futuro”. E' polemica

E' polemica sulle frasi del ministro tedesco della Sanità, Karl Lauterbach sul turismo in Italia. Ma cosa ha detto precisamente? In sintesi che le vacanze in Italia non hanno futuro perché c'è troppo caldo. Lo scorso 13 luglio, il ministro su Twitter ha scritto un post decretando la fine del turismo in Italia, dopo essere arrivato a Bologna ed in Toscana. «Arrived in Bologna Italy today, now it's off to Tuscany. The heat wave is spectacular here. If things continue like this, these holiday destinations will have no future in the long term. Climate change is destroying southern Europe» il tweet del ministro, che dà la colpa all'ondata di caldo. "Se continua così queste destinazioni di vacanza nel lungo periodo non hanno futuro, a causa del cambiamento climatico".

La replica della Santanché

"Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l'Italia come meta turistica, che d'altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro. Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto e che, ricordo, non riguarda soltanto l'Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore. Una strategia che ci consentirà di rendere l'offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l'anno. Siamo comunque certi che i tedeschi continueranno ad apprezzare sempre di più le vacanze italiane» così la ministra del Turismo Daniela Santanchè