Patrick Zaki è arrivato al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa (Varese). Ad accogliere il ricercatore egiziano ci sono il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e la sua professoressa, Rita Monticelli. Da qui partiranno in auto verso Bologna dove intorno alle 20.30 è previsto un incontro con la stampa in rettorato. In quell'occasione gli verrà consegnata la pergamena tanto attesa del master superato.