Zaki riabbraccia la sua Bologna: "Adesso giustizia per Giulio Regeni"

«Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni. Non ci sono parole che possano descrivere come mi sento». Così Patrick Zaki, parlando al rettorato dell’Università di Bologna. "Ringrazio il Governo italiano per quanto ha fatto e il primo ministro" Giorgia Meloni. Voglio riprendere la mia carriera universitaria e come difensore dei diritti umani. Per qualche giorno andrò al Cairo, ma poi tornerò a Bologna». «La mia è stata una storia di successo - ha proseguito Zaki - ma in Egitto ci sono ancora centinaia di persone in prigione, chiediamo che vengano rilasciate. Meritano la grazia presidenziale come me». Zaki ha poi chiesto: «Giustizia per Giulio Regeni». «Io appartengo alla città di Bologna - ha detto infine - per me l’istruzione è una forma di resistenza».

«La vicenda di Zaki ci ha insegnato che si possono difendere i diritti delle persone con un moto spontaneo. Il pensiero va a chi ancora combatte, a Ahmadreza Djalali, ricercatore dell’università del Piemonte Orientale, e alla famiglia Regeni». Lo ha detto il rettore dell’Alma Mater nel corso della conferenza stampa con Patrick Zaki. Djalali si trova detenuto in Iran ed è stato condannato a morte perché considerato una spia.