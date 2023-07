Paura a Milano, schianto tra l'auto della scorta di Ignazio La Russa e un camion dei pompieri: tre feriti

Un incidente tra un’auto della scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa (non presente, ndr) e un mezzo dei Vigili del Fuoco si è verificato a Milano. Entrambi i veicoli procedevano con i lampeggianti accessi. Poco prima delle 10.20 all’incrocio in via Castel Morrone con via Gustavo Modena c'è stato lo scontro. Tra i carabinieri della scorta e i vigili del fuoco ci sono stati tre feriti (due codici verdi e un giallo). I rilievi sono svolti dalla Polizia locale.