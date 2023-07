Il padre va in ospedale e abusa della figlia 13enne incinta: incastrato dalle telecamere a Torino

Ha abusato della figlia di 13 anni incinta, ricoverata all’ospedale di Torino. Con questa accusa un uomo, di origine filippina, è stato arrestato in flagranza incastrato dalle telecamere nascoste dagli inquirenti. La vicenda viene raccontata dal quotidiano La Stampa.

Sull'uomo la Procura aveva sospetti quando la ragazzina, arrivata in ospedale in stato di gravidanza, era stata evasiva sulla paternità. L’ospedale ha dunque segnalato il caso alla giustizia e il procuratore aggiunto Cesare Parodi ha attivato delle verifiche.

La squadra minori interforze, composta da agenti della polizia municipale, poliziotti e carabinieri ha nascosto alcune telecamere nella stanza dov'è ricoverata la giovane. Gli unici a farle visita sono stati i familiari: la mamma, i fratelli più piccoli e poi il padre colto in flagranza. L'arresto dell’uomo risale al 10 luglio. Sequestrati i cellulari di tutta la famiglia e disposto l’esito del test del Dna sul feto. La ragazza intanto viene seguita da medici e psicologi.

Pucciarelli: abuso su figlia in ospedale è fatto raccapricciante

«Lascia sgomenti la notizia dell’uomo che ha abusato della propria figlia di 13 anni incinta, ricoverata all’ospedale di Torino». Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. «Il padre - sottolinea Pucciarelli - è stato arrestato in flagranza di reato grazie alle telecamere nascoste dagli inquirenti. È inconcepibile che una ragazzina possa subire una violenza del genere da chi le ha dato la vita, da chi dovrebbe prendersi cura di lei». «Come Lega - aggiunge - il nostro impegno prosegue sulla strada della difesa delle donne perché episodi così raccapriccianti non possono essere accettati e non devono ripetersi».