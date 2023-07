Compleanno da record: percorre 2500 km a piedi per festeggiare i suoi... 90 anni!

Oltre 2mila chilometri a piedi in 90 tappe per festeggiare i 90 anni. Il marciatore bolognese Alessandro Bellière, alpino paracadutista ed ex sportivo agonistico, è partito questa mattina da Piazza Unità d’Italia a Trieste per la sua «ottava grande sfida» camminando lungo l'Italia.

Nel suo viaggio questa volta toccherà 65 castelli italiani in 90 tappe, attraversando 9 regioni, dal Friuli Venezia Giulia fino alle Marche. L’arrivo è previsto per il 24 ottobre, giorno del suo compleanno, ad Ancona.

«Ho già fatto 7 sfide per un totale di 30mila chilometri a piedi. Volevo smettere, però mi hanno convinto a fare questo nuovo viaggio, dicendomi che i 90 anni sono importanti e vanno festeggiati. Dato che fisicamente sto benissimo, ho deciso di partire», racconta Bellière che per l’inizio del suo percorso ha scelto «la città più bella del mondo, Trieste», con i castelli di Miramare e Duino, dove era già stato nel 2014 al termine del suo «Giro d’Italia a piedi» e nel 2018 per una iniziativa analoga.

L’atleta 90enne ha «impiegato molto a programmare il viaggio» perché ha deciso di «toccare tanti piccoli Comuni" ricchi di fascino, ma magari meno conosciuti, ai quali «anche la mia impresa darà un pò di visibilità». In questa impresa il marciatore sarà accompagnato da 4 persone, tra cui il figlio Ferdinando.

Bellière non teme nemmeno l’afa e il solleone «perché - dice - affronterò le prime tappe, che forse coincideranno con i giorni più caldi dall’estate, quando sono ancora riposato». «Il segreto per restare così in forma? - aggiunge - E’ fare una vita bella e allenarsi bene». E di chilometri il marciatore bolognese ne ha macinati tanti: negli anni '50 era in Nazionale di atletica leggera, dagli anni '60 come subacqueo ha visitato i mari di tutto il mondo. Dopo essersi avvicinato al trekking, a 78 anni ha deciso di fare a piedi il tratto da Bologna a Roma, attraverso gli Appennini. All’avvicinarsi degli ottant'anni ha percorso a piedi l’Italia da nord a sud e pratica la marcia su lunghe distanze. «La cosa principale, però, è essere felici - scherza - io sono vedovo da 34 anni e cambio morosa spesso». Prima di mettersi in cammino, Bellière ha incontrato davanti al Comune il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza che gli ha consegnato il gagliardetto della città, con l’auspicio che possa "avere sempre Trieste nel cuore, anima e nella testa». «Amo le sfide delle persone che non mollano mai - aggiunge il primo cittadino - . Io sono abituato a non mollare mai, infatti sono 23 anni che faccio il sindaco e da oltre 20 a Trieste. Questa è l'Italia che ci piace, l’Italia che osa».