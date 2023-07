In tre sullo scooter in autostrada e con un bimbo di un anno senza casco: video virale sui social

Un uomo e una donna e, tra loro, in sella a uno scooter, un bambino molto piccolo senza casco. I tre, madre, padre e figlio, lo scorso 16 luglio, percorrevano l’autostrada A3 Napoli-Salerno. Quella scena è stata ripresa in un video, poi diventato virale sui social. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Angri (Salerno) che hanno identificato la targa del motociclo e il relativo proprietario, che è risultato essere anche il conducente ripreso nel filmato.

Insieme a lui, sullo scooter, c'era la moglie e il loro figlio di poco più di un anno d’età. Al termine degli accertamenti, il conducente è stato sanzionato per il trasporto di persone superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di cinque anni e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo, con una sanzione pecuniaria da circa 400 euro. Il veicolo, intanto, è stato sottoposto a fermo amministrativo per sessanta giorni e il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al tribunale per i minorenni.