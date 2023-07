Infortunio per il rapper Salmo, saltano i concerti a Palermo e Catania

Un brutto infortunio al braccio ha costretto Salmo a dare forfait a due concerti in Sicilia previsti per domani venerdì 28 luglio a Palermo e dopodomani sabato 29 luglio a Catania. Lo ha annunciato lo stesso rapper con delle stories su Instagram

"Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi". Il tour italiano di Salmo, quindi, riprenderà direttamente il prossimo 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli (LE), per proseguire il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al San.B Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto alla 37esima edizione di Fatti di Musica, il Festival del live d’Autore di Acri (CS), per poi concludersi il 10 settembre al Decibel Open Air 2023 di Firenze.