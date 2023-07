La tragica fine di Francesca Marchione, la 61enne morta "intrappolata" in ascensore a Palermo

La tragica scoperta ieri a Palermo: Francesca Marchione, una donna di 61 anni, è stata trovata senza vita all'interno di un ascensore. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe sentita male mentre si trovava in ascensore. Colta dal panico, avrebbe cercato di aprire le porte, causando il blocco dell'apparecchio tra due piani. Non ci sarebbero stati, quindi, blackout o malfunzionamenti tecnici alla base dello stop dell'ascensore.

La scoperta è avvenuta solo dopo alcune ore, quando gli altri inquilini del palazzo in via Oreto, dove la donna risiedeva, hanno dato l'allarme. La Procura di Palermo ha avviato un'indagine sulla vicenda per chiarire l'effettiva dinamica degli eventi.

Francesca Marchione viveva da sola al settimo piano. Non era sposata e, stando a quanto riportato da vicini e conoscenti, conduceva una vita tranquilla e riservata. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti tutti coloro che la conoscevano.