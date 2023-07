Santanchè: "Arrivano 10 milioni per risarcire turisti in Sicilia"

«Ci sembrava giusto, ieri sera abbiamo preso questa decisione nel Consiglio dei ministri, stare al fianco della Sicilia e soprattutto dei turisti, perché la Sicilia stava andando benissimo, soprattutto con il turismo in crescita e poi abbiamo avuto quelle ferite, quei disastri dell’aeroporto di Catania» e «tutti gli incendi": per questo «il ministero del Turismo ha messo un fondo di 10 milioni con uno sportello al ministero per poter risarcire tutti quei turisti che non hanno avuto il rimborso del biglietto aereo o della caparra per il loro soggiorno nelle strutture ricettive». In un video, la ministra del Turismo Daniela Santanchè torna così sullo stanziamento da 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia dal giorno del blocco dell’aeroporto di Catania.

«Questo vuol dire, come ministero - chiosa Santanchè - stare al fianco dei turisti: vogliamo far sapere che noi ci saremo sempre per sostenere il turismo nella nostra nazione».