In rotta con la Chiesa ortodossa russa, l'Ucraina sposta la data del Natale al 25 dicembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge con cui l’Ucraina ha spostato ufficialmente la festività del Natale muovendola dal 7 gennaio al 25 dicembre. Lo riportano i media di Kiev, come Unian. La scelta è stata presa in rottura con la Chiesa ortodossa russa che, appunto, festeggia il natale il 7 gennaio.

«La lotta per la propria identità contribuisce... al desiderio di ogni ucraino di vivere la propria vita con le proprie tradizioni e festività», si legge in una nota sul sito web del Parlamento. Lo scopo della legge è quello di "abbandonare l’eredità russa di imporre le celebrazioni natalizie il 7 gennaio».