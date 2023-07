La prima volta di un Papa in diretta Facebook. Francesco: "Buonasera brava gente"

Papa Francesco in diretta su Facebook. E padre Enzo Fortunato che sulla sua pagina social ha coinvolto il Pontefice a salutare e a benedire gli utenti. «Buonasera brava gente», ha esordito Francesco. «E' vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il padre. Grazie, grazie del vostro lavoro e anche del voler nutrirvi con l’acqua che è la Parola di Dio: se a noi manca l’acqua la cosa non funziona. La Parola di Dio è come l’acqua, è quella che dà vita, è sempre con noi. L’acqua che ci fa crescere. Avanti con la Parola di Dio, non lasciarla e continuate a essere brava gente», ha affermato il Papa.