Si sporge mentre lava i vetri e vola dal secondo piano: donna muore sul colpo

Una donna è morta dopo essere caduta da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Volturno, nel centro storico di Pavia. La vittima, secondo quanto è stato accertato, stava lavando i vetri quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra da un’altezza di alcuni metri. I passanti l’hanno notata sull'asfalto e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso per le ferite riportate nella caduta. Gli agenti della Questura di Pavia hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.