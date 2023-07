Checco Zalone derubato a Padova durante il tour, il comico sdrammatizza: "Neanche le mutande mi hanno lasciato"

Durante una tappa del suo spettacolo teatrale "Amore + Iva" a Padova, il comico pugliese Checco Zalone è stato vittima di un furto. L'attore ha raccontato l'episodio con ironia dal palco di Piazzola sul Brenta, dichiarando che gli è stata aperta la macchina e gli sono state portate via tutte le sue cose. Nonostante l'incidente, ha sdrammatizzato la situazione: “Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”.

Il tour del comico, il cui vero nome è Luca Medici, è sold out da mesi in Italia e continuerà in diverse città. Inoltre, è stato annunciato uno speciale di Checco Zalone su Canale 5, previsto per metà ottobre o novembre, che sarà un "colpo di luce", secondo Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset.