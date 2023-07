Fiat 500 d'epoca va a fuoco con gli sposi a bordo: paura ma nessun ferito

A San Colombano al Lambro, una coppia di sposi ha affrontato un imprevisto inquietante durante il loro percorso verso la cerimonia nuziale. Mentre erano in viaggio verso la chiesa a bordo di una Fiat 500 d'epoca gialla, il veicolo ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore, dove si trova il motore. Lo riferisce Il Giorno.

Fortunatamente, gli sposi si sono accorti dell'incendio in tempo e sono riusciti a fermarsi vicino all'ospedale Valsasino. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo, e la polizia locale ha gestito la viabilità. Nonostante l'incidente, la coppia ha ricevuto il sostegno dei passanti e ha proseguito con la cerimonia come previsto, senza ulteriori conseguenze.