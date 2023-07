Mara Fait uccisa con l'accetta davanti alla madre e al figlio, si costituisce l'assassino. Liti condominiali alla base del delitto

Si è costituito nella notte un uomo di 48 anni, originario dell’Albania, che nella serata di ieri ha ucciso una donna sua vicina di casa, Mara Fait di 63 anni, infermiera caposala all’ospedale di Rovereto in pensione. E’ successo in via Fontani a Noriglio, frazione di Rovereto in Trentino. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo si è recato presso la caserma dei carabinieri e successivamente è stato interrogato. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo l’ennesima lite scoppiata per questioni condominiali.

La ricostruzione

Mara Fait è stata uccisa sul piazzale davanti al portone d’ingresso della casa sotto gli occhi dell’anziana madre Bruna. Testimone dell’omicidio sarebbe anche il figlio della donna, Lorenzo Giori di 30 anni che è infermiere al Pronto soccorso. Mara Fait con il suo omicida, un operaio edile di origini albanesi, aveva da tempo dei dissidi per quanto concerne questioni condominiali. L’arma del delitto, un’accetta che l’uomo usava per tagliare la legna, è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Rovereto e che assieme al nucleo investigativo di Trento stanno ricostruendo quanto accaduto. L’autopsia fornirà i dettagli come, ad esempio, se la donna è morta a seguito di un solo colpo alla testa. Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo si è allontanato a piedi. Alcune ore dopo l’omicida si è presentato alla caserma dei carabinieri di Rovereto confessando quanto compiuto e fornito anche alcuni dettagli.