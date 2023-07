Uccide la ex con coltellate alla gola e poi va in caserma e confessa: arrestato 23enne

Un 23enne italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, è accusato di aver ucciso, con più coltellate alla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana. Il delitto risale alla scorsa notte ed è avvenuto nell’appartamento della ragazza. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. Il 20enne si è presentato all’alba confessando il delitto presso il comando della Polizia Locale