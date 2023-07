Disperso in mare dopo un bagno con amici, trovato senza vita il corpo di un 24enne nel Ravennate

E’ stato recuperato dalla Capitaneria di porto il giovane di 24 anni di origini senagalesi che dal tardo pomeriggio di ieri era disperso in mare dopo un bagno con alcuni amici a Ravenna. Una motovedetta della Guardia costiera ha trasportato il cadavere a Marina di Ravenna, dove ora si trova in obitorio. Il ragazzo nel tardo pomeriggio di ieri, come riporta «Il resto del Carlino», si era tuffato con altri coetanei nel tratto di costa tra i lidi Rosa e Pura Vida. A un certo punto, gli amici lo hanno perso di vista e hanno dato l’allarme.