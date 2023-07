Due gravissimi incidenti nel Leccese: un morto e diversi feriti gravi

Un morto e diversi feriti è il bilancio di due diversi incidenti stradali verificatisi in provincia di Lecce nel giro di poche ore. A perdere la vita, Matteo Palese, 35 anni, rimasto coinvolto ieri in un grave scontro sulla statale che collega Gallipoli a Leuca, incidente nel quale altre cinque persone erano rimaste ferite. L’uomo si è spento in ospedale, troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto.

Un altro grave incidente stradale si è invece verificato poco fa sulla strada provinciale 7 in direzione di Arnesano poco distante dalla clinica Città di Lecce. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi del caso e per la decongestione del traffico veicolare. Diverse le persone ferite in maniera grave