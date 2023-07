Caso La Russa, al via l'accertamento sul cellulare (senza sim): primo step il backup del cellulare

Ha preso il via oggi a Milano l'accertamento irripetibile sul cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio minore del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale assieme all’amico dj Tommy Gilardoni in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo rivista la sera tra il 18 e il 19 maggio scorsi a una festa all’Apophis, un locale esclusivo in centro.

Il primo step è il back up dello smartphone sequestrato lo scorso 14 luglio, senza la sim, in quanto intestata allo studio legale di Ignazio La Russa, padre del giovane, e conservato nella cassaforte del procuratore milanese Marcello Viola. Le operazioni, che riguardano solo la copia forense, sono cominciate attorno alle 11 e sono andate avanti per tutto il giorno alla presenza di inquirenti e investigatori, dei legali di entrambi gli indagati, e dei consulenti. E poiché non si sono concluse si riprenderà domani mattina.

Per dopodomani, poi, è previsto un incontro in cui magistrati e Squadra Mobile faranno il punto della situazione e individueranno, in accordo con le difese, una data, forse tra un paio di settimane o dopo la pausa estiva, per proseguire: sarà necessario estrapolare chat, foto e video non coperti dalle garanzie costituzionali, per poi individuare, in base a parole chiave stabilite nel contraddittorio tra le parti, il materiale da analizzare.

Le indagini, coordinate dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella, stanno innanzitutto cercando di mettere a fuoco se la presunta vittima, durante la serata, fosse o meno in grado di dare il consenso a trascorrere il resto della nottata con il giovane La Russa e in che condizioni fosse quando ha lasciato il locale.

La 22enne, nella denuncia arrivata il 3 luglio sul tavolo dei pm, ha sostenuto di avere «ricordi della notte vaghi» perché "drogata». L’unico «dato certo», ha messo nero su bianco, «è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere» e, quando lei si è svegliata, lui «ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l’amico, sempre a mia insaputa». Ricostruzione che La Russa jr ha sempre respinto affermando che il suo comportamento è stato lineare, e che si è trattato di una scelta condivisa.

Per cercare di appurare quel che è accaduto si stanno raccogliendo i dettagli della festa anche attraverso l’analisi delle fotografie e dei messaggi che gli ospiti si sono scambiati e che sono già state acquisite dai loro telefoni quando nei giorni scorsi sono stati convocati in Questura come testimoni. E' stato esaminato anche il filmato dell’evento realizzato da un videomaker sentito come teste ma dal quale, al momento, non sarebbero emersi particolari utili alle indagini. Particolari che si cercheranno, salvo imprevisti, anche nel cellulare di Leonardo Apache e, probabilmente, pure in quello del suo amico dj al momento ancora all’estero.