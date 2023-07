Insospettabile 84enne arrestato per violenza sessuale e stalking a Biella

C'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti su un caso di cronaca che sta facendo discutere la città di Biella: è stato infatti arrestato dai Carabinieri con le accuse di stalking e violenza sessuale un uomo di 84 anni, benestante e assolutamente incensurato, denunciato da una sua inquilina sulla sessantina. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari in una abitazione alla periferia del capoluogo. La maggior parte dei fatti risalirebbe al 2022, ma la denuncia è più recente, forse determinata dal susseguirsi di altri atti persecutori e violenti. Secondo quanto si è appreso, l’anziano arrestato si sarebbe invaghito della donna, conosciuta in occasione dei contatti per l’affitto dell’abitazione in cui la donna vive, pare in una cascina di proprietà dell’uomo. Di fronte al rifiuto, avrebbe reagito male, iniziando la persecuzione e arrivando anche alla violenza sessuale. Nei prossimi giorni è in programma l’udienza di convalida del fermo.