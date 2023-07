Volo Francoforte-Catania dirottato a Malta, il pilota traccia una rotta fallica nel cielo siciliano

Un aereo partito da Francoforte e diretto a Catania è stato dirottato su Malta, il pilota esegue la manovra tracciano un simbolo fallico nel cielo della città siciliana.

Il volo in questione, il Lufthansa LH306, ha attirato l'attenzione di molti utenti online per via della curiosa forma della rotta. Tuttavia, come ha spiegato il pilota di voli commerciali Francesco Biondi, ciò è accaduto a causa della procedura di attesa standard, dove l'aereo si sposta su Indax, un punto predefinito, per ricevere nuove indicazioni dalla torre di controllo.

Secondo quanto riportato da Catania Today, la torre di controllo non ha autorizzato l'atterraggio, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alle condizioni dell'aeroporto dopo l'incendio del 16 luglio o al forte vento di ieri. Il pilota ha sottolineato che non c'era alcun motivo di rabbia o furia nella cabina di pilotaggio, poiché tutto è avvenuto seguendo le indicazioni del controllo del traffico aereo. L'aereo si è spostato verso sud, presumibilmente per evitare di avvicinarsi troppo ad altri velivoli durante la procedura di attesa. Non si sarebbe trattato dunque di un atto deliberato.