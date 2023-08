Incendi, la senatrice Musolino attacca Musumeci: "Parole indecorose, a Messina allarme lanciato con le campane"

“Anche nell’informativa in Senato, il Ministro Musumeci non potendo scaricare le responsabilità sulla Regione che ha governato fino a 10 mesi fa, continua a prendersela con il cambiamento climatico. Tutto questo è semplicemente assurdo.” Così in aula la senatrice di “Sud Chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino.

[caption id="attachment_1704919" align="alignnone" width="300"] Dafne Musolino[/caption]

“Quello di Musumeci è soltanto un goffo tentativo di nascondere le sue molteplici inadempienze, quelle che sono alla base degli enormi limiti nel sistema di prevenzione, di spegnimento e di soccorso: dai Canadair non acquistati, ai ritardi nei bandi sulle autobotti, ai droni che non avrebbero una tecnologia adatta per individuare i piromani. Ma il vero e proprio colmo sono le parole del Ministro sulla mancata cultura del rischio. E questo in una Regione dove, solo lo scorso 5 luglio, l’esercitazione col nuovo sistema d’allarme su tutto il territorio regionale veniva salutata come un grande successo e poi, alle Masse a Messina, si è dovuto dare l’allarme facendo suonare le campane della Chiesa. C’è semplicemente da vergognarsi.”