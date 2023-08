Reddito di cittadinanza: piattaforma Siisl attiva dal 1. settembre. In attesa bisogna rivolgersi ai centri per l'impiego

Sarà regolarmente attiva a partire dal primo settembre la piattaforma Siisl, lo strumento che servirà per la gestione del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Lo rende noto il ministero del Lavoro in una nota nella quale informa che l’indicazione è stata fornita oggi nell’incontro con le regioni.

In attesa del primo settembre, il ministero del Lavoro chiarisce che i 159 mila nuclei con componenti in età da lavoro compresa fra i 18 e i 59 anni interessati dalla misura dovranno rivolgersi ai Centri per l’impiego. «A tal proposito - riferisce il ministero del Lavoro in una nota - diverse regioni hanno evidenziato di aver già avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell’Inps».

Per quanto riguarda, invece, 88 mila nuclei (aggiuntivi rispetto alla platea dei 159 mila) in condizione di fragilità, i servizi sociali - sottolinea il ministero - hanno già avviato la fase della valutazione multidimensionale successiva alla presa in carico avvenuta sin dai primi giorni del mese di luglio. Successivamente, questa platea, dopo una fase transitoria nella quale continuerà a percepire il reddito di cittadinanza, transiterà nell’assegno di inclusione a partire da gennaio 2024.

Le precisazioni sono state fatte in un incontro di aggiornamento tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal, Anpal Servizi e le Regioni. La riunione, avvenuta in video call alla presenza della ministra Marina Calderone, «è stata utile - riferisce una nota del ministero -per condividere i prossimi step della riforma, già al centro di precedenti confronti, a cominciare dal nuovo strumento del Supporto alla Formazione e Lavoro che debutterà il primo settembre».