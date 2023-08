Sono di Liliana Agnani i resti trovati nel bosco del Novarese, il figlio accusato di omicidio

Sono stati identificati i resti umani ritrovati in località Bosco Marino, nel Comune di Trecate, in provincia di Novara. Le ossa, che erano state rinvenute l’11 ottobre 2022 nella valle del Ticino da alcuni cacciatori, appartengono ad una 80enne di Milano, Liliana Agnani. La donna era da tempo scomparsa. Secondo le indagini svolte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Novara, coordinati dal sostituto procuratore Paolo Verri, l'Agnani sarebbe stata uccisa dal figlio, Stefano Garini, che avrebbe poi nascosto il suo corpo per continuare a ricevere la sua pensione. L’uomo è ora indagato dalla Procura di Novara con le ipotesi di reato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche.