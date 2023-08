Allarme delle Regioni sul Pnrr: senza un’adeguata copertura al definanziamento si rischia il blocco dei cantieri

Senza un’adeguata copertura al definanziamento previsto del Pnrr si rischia il blocco dei cantieri. A lanciare l’allarme sono le Regioni che oggi in Conferenza hanno discusso un documento da presentare al governo con criticità e perplessità sollevate sul «nuovo» Piano. La sostituzione delle risorse europee con quelle del bilancio - segnalano i governatori - «potrebbe rappresentare un’incognita forte data da saldi di finanza pubblica e dall’entrata in vigore della nuova governance europea, un rischio blocco dei cantieri senza la certezza dei finanziamenti».

Fedriga: chiesto incontro a Fitto su fondi progetti

«Le Regioni sono pronte a collaborare per il processo di rimodulazione del Pnrr». Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, al termine della riunione. «Lo riteniamo fondamentale per il successo degli interventi che dovranno concludersi rispettando il termine del 2026 al fine di garantire la piena attuazione del piano. Il documento sulle proposte di revisione delle singole misure è stato oggetto oggi - riferisce Fedriga - di discussione all’interno della Conferenza delle Regioni, dopo la sua presentazione nella cabina di regia. Alla fase di elaborazione del documento di revisione non abbiamo lavorato, ma cogliamo positivamente la disponibilità del ministro al confronto e al dialogo», aggiunge.

«Si propone pertanto - sottolinea Fedriga - una revisione che individua per le misure oggetto di revisione, o di stralcio dal Pnrr, fonti di finanziamenti afferenti alle politiche di coesione e in particolare al Fsc. Occorre, per questo, rafforzare i meccanismi di raccordo e il supporto con le Amministrazioni regionali e le Province autonome, soprattutto in relazione alle questioni tecniche, di attuazione e monitoraggio, in considerazione della definizione di misure correttive necessarie al superamento delle criticità o propedeutiche alla formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del Pnrr, anche attraverso la costituzione di una specifica Cabina di regia. Sarà quindi necessario un confronto al fine di assicurare un allineamento e una coerenza con le progettualità e le programmazioni regionali già avviate. Per questi motivi ho scritto al ministro Fitto per un incontro al fine di affrontare le nostre richieste e proposte», conclude.