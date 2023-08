Giovanni Criccomoro morto a 55 anni schiacciato tra l'autocompattatore dei rifiuti e il muro di una casa a Frascati

Nella notte un operatore ecologico di 55 anni, Giovanni Criccomoro, che stava lavorando con piccolo autocompattatore sarebbe finito schiacciato dal mezzo che gli è andato addosso. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Frascati dove è deceduto. A quanto si apprende è stata disposta l’autopsia sul corpo.

«Ancora una tragedia sul lavoro. A Frascati, nella notte, un operatore ecologico è rimasto schiacciato tra il camion della raccolta dei rifiuti e un muro di un’abitazione privata», denunciano la Cgil di Roma e Lazio e la Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli.

«Ci stringiamo attorno ai familiari e ai colleghi di Giovanni Criccomoro, di 55 anni - proseguono le sigle sindacali - iscritto alla Fp Cgil. A togliergli la vita sarebbe stato un guasto meccanico, non il primo secondo le testimonianze e le denunce dei colleghi. Saranno le indagini a chiarire la dinamica ma resta il fatto che Giovanni stava lavorando da solo, una prassi, comune in tante aziende, che la Fp Cgil del territorio ha sempre contestato, chiedendo la presenza di due operatori, di cui uno fisso in cabina per controllare il mezzo».