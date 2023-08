Turisti gettano in mare una tartaruga di terra scambiata per caretta caretta, anziché "salvarla" la annegano

Una tartaruga di terra, scambiata erroneamente per una specie marina, è stata gettata in mare da passanti lungo la costa toscana tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Purtroppo, si trattava di una tartaruga terrestre incapace di nuotare, e il gesto sconsiderato ha portato alla sua morte per annegamento.

I volontari dell'associazione TartAmare, impegnata nel recupero delle tartarughe marine, hanno eretto una lapide sulla spiaggia che commemora la tartaruga di terra di nome Marina, vittima dell'ignoranza. La carcassa è stata scoperta da una turista tedesca e i volontari, una volta arrivati sulla spiaggia, hanno dato alla tartaruga una degna sepoltura nella duna.