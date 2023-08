Esodo estivo: weekend di grande traffico verso le vacanze. Sabato bollino nero

In occasione del primo week-end di agosto si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine.

In particolare, è contraddistinta con il bollino rosso l’intera giornata di venerdì 4 agosto e di domenica 6 agosto, mentre per la mattina di domani, sabato 5 agosto, si prevedono condizioni di traffico da bollino nero.

Lo segnala Viabilità Italia, che ricorda che per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nella giornata festiva di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.

Le previsioni meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di venerdì 4 agosto sono previste piogge e temporali sparsi su gran parte del Centro-Nord, mentre il Sud risulterà perlopiù soleggiato. Sabato 5 agosto, le precipitazioni si sposteranno rapidamente al Sud, interessando ancora il Nord-Est, il medio versante adriatico e, a carattere isolato, il versante tirrenico centro-meridionale peninsulare. Si prevede un generale miglioramento delle condizioni meteo ad iniziare dai settori più occidentali del Paese. Domenica 6 agosto si prevede tempo stabile e soleggiato con instabilità atmosferica e associati rovesci sparsi o brevi temporali al Nord-Est, a carattere isolato a ridosso della dorsale appenninica.