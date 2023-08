Salva due ragazzine in mare: stroncato dallo sforzo, così è morto Francesco Gatto. I bagnanti: è stato un eroe

Un uomo di 59 di anni di Latina, Francesco Gatto, è morto ieri pomeriggio sul lato sinistro del lungomare del capoluogo pontino, poco lontano da Rio Martino, mentre cercava di salvare due ragazze che non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare.

Il cinquantanovenne è stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua: riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service, immediato l’intervento sul posto dei paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e, poco dopo, un’eliambulanza.

Inutili i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo anche i Carabinieri Forestali e la Guardia Costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire l’accaduto.

“Quell’uomo è stato un eroe. C’è una famiglia che non piange le proprie figlie grazie a lui. Quelle bambine gli devono la vita”, hanno ripetuto in molti in spiaggia, come riferisce Repubblica.