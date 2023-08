Scivola su un terreno viscido e precipita, muore una giovane escursionista sul monte Limidario

Una giovane escursionista italiana di 35 anni è morta in un incidente in montagna sul Monte Limidario al confine tra la Valle Cannobina, in provincia del Verbano Cusio Ossola, e il Canton Ticino. L’incidente è accaduto questo pomeriggio attorno alle 18 sulla cresta del Ghiridone, in zona Bocchetta del Fornale, a 2034 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione la donna è caduta a causa del terreno reso viscido dalla pioggia. A dare l’allarme una compagna di escursione. Sul posto sono giunti i soccorsi con un elicottero del servizio svizzero della Rega. La donna è stata trovata in una zona impervia sul lato italiano della montagna: recuperata e trasferita in ospedale, le gravi ferite non le hanno lasciato scampo ed è morta. Secondo quanto si è appreso la 35enne stava trascorrendo un periodo di vacanza nelle Centovalli in un rustico nella frazione di Mondello, vicino a Moneto in Canton Ticino. A ricostruire quanto accaduto saranno le autorità italiane