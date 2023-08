Frosinone, va in caserma con il volto coperto di sangue: il marito l'ha aggredita nel sonno e picchiata per due ore

Ha citofonato nel cuore della notte alla caserma dei carabinieri di Ferentino (Frosinone) rifugiandosi al suo interno appena le hanno aperto il cancello. Una donna di 44 anni, con il volto pieno di sangue ed in evidente stato di agitazione, ha raccontato di essere stata aggredita nel sonno dal marito che avrebbe continuato a picchiarla per due ore. Approfittando di un attimo di distrazione è riuscita a fuggire e rivolgersi alla caserma che si trova a poca distanza. I militari hanno soccorso la signora e l’hanno portata all’ospedale Spaziani di Frosinone, dove è stata medicata. Quindi hanno raccolto la denuncia e sono andati ad arrestare il marito per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.