Scontro tra auto a Ferentino (Frosinone) durante un violento nubifragio: morto il 21 enne Jacopo Datti

Lo scontro tra una Fiat Punto ed un’audi A3 non ha lasciato scampo ad un giovane operaio di soli 21 anni, Jacopo Datti, deceduto ieri sera lungo via della Stazione a Ferentino (Frosinone). L’incidente è avvenuto mentre sulla zona imperversava un violento nubifragio. Inutile ogni soccorso prestato dal personale Ares 118 e dai Vigili del Fuoco.

Lo sfortunato operaio, che tornava a casa dopo il turno di sera in una fabbrica della zona, è deceduto sul colpo mentre a rimanere feriti anche se non in maniera grave, una donna che viaggiava con lui e il conducente dell’Audi.