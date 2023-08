Chiara Mazza muore a 25 anni. Dopo l’incidente chiama il fratello medico e poi si accascia a terra per un malore

Un terribile incidente stradale nel Tarantino sulla Manduria-San Pietro in Bevagna. Chiara Mazza, 25 anni, stava viaggiando su una Fiat Panda insieme ai genitori. Poi l'impatto contro una Jeep guidata da un giovane di 22 anni di Porto Cesareo.

Dopo l'urto la giovane è scesa dalla macchina e ha chiamato il fratello medico per chiedere aiuto, ma dopo pochi istanti si è accasciata al suolo. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarla. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incidente.