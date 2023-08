Maxi concorsi 2023 Agenzia delle entrate per circa 4.500 funzionari: ecco il programma dettagliato delle selezioni

L’Agenzia delle Entrate rende noto che ha in programma di pubblicare nell’anno 2023 e nel primo semestre 2024 i bandi di concorso per il reclutamento di 4.500 funzionari e dirigenti di seguito indicati. Sono altresì delineati i profili ricercati al solo fine di permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

1) Concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria:

attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione.

Titoli: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo

equipollente per legge;

oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Materie di esame:

Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; Diritto civile e commerciale; Diritto amministrativo; Contabilità aziendale; Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare: - servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.

Titoli:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Materie di esame:

Diritto civile Diritto amministrativo Elementi di diritto processuale civile Elementi di diritto tributario Elementi di diritto penale

SECONDO SEMESTRE 2023

Concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e

approvvigionamenti:

attività di pianificazione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, rilevazione del fabbisogno, predisposizione delle gare e gestione dei contratti, gestione degli immobili e dei programmi di manutenzione, rendicontazione dei lavori, attività di tutela e sicurezza dei lavoratori, progettazione e presidio dell'adeguamento degli immobili alla normativa.

Codice di concorso tecnico :

Titoli

laurea triennale (L) Ingegneria Civile e Ambientale (L-07); Ingegneria Industriale (L-

09); Scienze dell’architettura (L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); oppure:

diploma di laurea in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l’ambiente e il territorio, Architettura, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al

D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure

laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria civile (LM-23 o 28/S); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria meccanica (LM-33 o 36/S); Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM-35 o 38/S); Architettura del Paesaggio (LM-03 o 3/S); Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 o 4/S).

Materie di esame:

a) Codice dei Contratti Pubblici;

b) Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile; c) Etica ed anticorruzione;

d) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e relativi allegati; e) Normativa in tema di prevenzione incendi

f) Testo Unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

g) Normativa tecnica in materia di costruzioni e di idoneità degli edifici pubblici.

codice concorso giuridico economico :

Titoli

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);

oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze della politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); Finanza (LM-16 o 19/S)

Materie di esame:

Codice dei Contratti pubblici; Elementi di diritto amministrativo e diritto civile; Etica ed anticorruzione; Tecniche giuridiche, economiche e metodologie applicative per la realizzazione degli acquisti; Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati pubblico-privati e contratti quadro; Regole tecniche di utilizzo delle principali piattaforme elettroniche di negoziazione; Elementi di statistica.

codice concorso gestionale :

Titoli

laurea triennale (L) in Ingegneria industriale (L-9); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35);

oppure:

diploma di laurea in Ingegneria industriale, Ingegneria Gestionale, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria industriale (LM- 33 o 36/S); Ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); Scienze statistiche (LM-82 o 91/S o 48/S); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83 o 91/S); Matematica (LM-40 o 45/S).

Materie di esame:

Codice dei Contratti pubblici; Elementi di diritto amministrativo e diritto civile; Etica ed anticorruzione; Elementi di statistica; Project Management; Analisi dei processi della supply chain; Elementi di economia ed organizzazione aziendale; Elementi di lean production e sostenibilità dei processi produttivi; Green Public Procurement.

Concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica: attività connesse all’esercizio, sviluppo e monitoraggio del sistema informatico, definizione dei piani di sviluppo tecnologico, supporto nell’individuazione delle esigenze di automazione, analisi tecnologica, assistenza tecnica per la realizzazione delle procedure, attività di sicurezza, analisi dei dati e cooperazione informatica, monitoraggio dei contratti ICT.

Titoli:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35); oppure:

diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Materie di esame per funzionario analista dati:

Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics / big data DBMS e loro utilizzo Tecnologie NoSQL Linguaggi SQL, R, Python Qualità dei dati e relativi standard Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi Tecniche e metodologie di gestione dei progetti Disegno e gestione dei processi Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software Principi di ingegneria del software

Materie di esame per funzionario analista infrastrutture e sicurezza informatica:

Analisi e progettazione tecnica di servizi ICT, con particolare riferimento ad architetture applicative, di integrazione e infrastrutturali (reti, virtualizzazione, sistemi di videocomunicazione e di online collaboration, sistemi operativi, cloud, basi dati) Comprensione di tematiche di scalabilità, sicurezza, alta affidabilità, replica, sincronizzazione dei dati e performance dei servizi ICT Sicurezza informatica: principi e principali standard di sicurezza informatica, migliori pratiche di sicurezza dello sviluppo del software, best practice per l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi, identificazione ed implementazione dei controlli di sicurezza Amministrazione e gestione di sistemi informatici Tecniche e metodologie di gestione dei progetti Disegno e gestione dei processi Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software Principi di ingegneria del software

ANNO 2024

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane: attività di gestione delle risorse umane, attività di rilevazione del fabbisogno formativo; selezione e sviluppo professionale, sistemi e processi di valutazione del personale.

Titoli:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24); Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

Scienze Economiche (L-33);

oppure

laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57, 65/S); Scienze pedagogiche (LM-85, 87/S); Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM- 50, 56/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87, 57/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88, 49/S, 89/S); Psicologia (LM-51, 58/S); Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93); Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59, 59/S, 67/S); Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91, 100/S); Teorie della comunicazione (LM-92, 101/S); Informazione e sistemi editoriali (LM-19, 13/S); Scienze filosofiche (LM-78, 17/S, 18/S, 96/S); Antropologia culturale ed etnologia (LM-1, 1/S); Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15, 15/S); Filologia moderna (LM-14, 16/S, 40/S); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43, 24/S); Linguistica (LM-39, 44/S); Scienze storiche (LM-84, 93/S, 94/S, 97/S, 98/S);

oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Psicologia, Sociologia, Economia e commercio, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge.

Materie di esame:

Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management Reclutamento, selezione, sviluppo del personale e strumenti di assessment center e development center Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di Formazione Elementi di statistica

Concorso per il reclutamento di funzionari tecnici: attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli:

diploma di laurea in Architettura o Ingegneria conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

Materie di esame:

Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; Normativa in materia di Catasto; Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario; Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate

Titoli

diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n.

509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

laurea specialistica o magistrale.

Requisiti

essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

oppure:

essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

oppure:

aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; oppure:

i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Materie d’esame (elenco provvisorio):

Diritto civile,

Diritto pubblico e amministrativo,

Diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego,

Teoria dell’organizzazione, management pubblico e sistemi gestionali di risorse umane

Codice dei Contratti pubblici;

Elementi di diritto tributario,

Elementi di diritto penale, etica e anticorruzione

Ordinamento ed attribuzioni dell’Agenzia delle entrate

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AVVERTENZE

Si rinvia ai bandi di concorso per la disciplina delle singole procedure concorsuali. L’Agenzia delle entrate si riserva in ogni momento di modificare il contenuto del presente avviso e dei bandi, per esigenze dell’ente.

Aggiornato a luglio 2023