Meteo, domenica con il tempo ancora instabile al Sud. Vento forte e mare mosso

Dopo un weekend all’insegna del maltempo su gran parte d’Italia, con piogge residue sul Triveneto, torna l’alta pressione con bel tempo e temperature in linea con il periodo. Secondo le previsione del Centro Meteo Italiano, «la giornata di domenica 6 agosto vedrà al mattino ampi spazi di sereno sull'Italia, salvo addensamenti sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno a svilupparsi sul Triveneto, mentre innocui addensamenti prenderanno forma lungo l’Appennino e settori interni del centro-sud. Tempo asciutto sul resto del Paese. Temperature in ripresa, ma ancora al di sotto delle medie del periodo, specie al centro e regioni di Nordest».

La settimana inizierà con l’anticiclone in espansione da ovest che conduce allo stop del maltempo. «Avremo condizioni meteo più stabili su tutto il Paese - spiega ancora il Cmi - con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del mattino, salvo residue piogge sulla Romagna. Nel corso del pomeriggio locale instabilità prenderà forma sui settori appenninici, ma in rapido riassorbimento serale. Secondo gli ultimi aggiornamenti a partire da metà della prossima settimana la pressione tornerà ad aumentare con decisione sull'Europa sud-occidentale. Previste infatti anomalie positive di pressione sulla Penisola Iberica, Francia, Regno Unito e bacino del Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo l’anticiclone tornerà ad espandersi anche sull'Italia, garantendo il ritorno del bel tempo e con temperature in diffuso aumento fino a portarsi al di sopra delle medie del periodo di circa 1-3 C.

In dettaglio le previsioni per oggi

Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi tra Veneto e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni sparse al Nord-Est, maggiori spazi di sereno altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge nella notte sulle coste adriatiche. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sudoccidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità in formazione in appennino e in movimento sulle regioni adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nordoccidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli per lo più soleggiati e nuvolosità in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nordoccidentali. Mari mossi o molto mossi.

Per domani

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi orientali. In serata tempo di nuovo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge su Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni adriatiche con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, salvo residui piovaschi sulle coste dell’Abruzzo. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Puglia e zone interne della Campania; tempo invariato altrove. In serata ancora piogge sui medesimi settori, tempo stabile altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari mossi o molto mossi.