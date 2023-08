Separazione delle carriere in magistratura: il 6 settembre già le audizioni in commissione Affari costituzionali

Il 6 settembre il presidente della commissione Affari costituzionali, l'on. Nazario Pagano (FI), ha inserito a sorpresa all'ordine del giorno dei lavori il tema della separazione delle carriere in magistratura. Verrà infatti discussa la proposta di legge costituzionale presentata come primo firmatario dall'on. messinese Tommaso Calderone (FI), che è capogruppo del suo partito in commissione Giustizia, e che è anche applicato "ad rem" (per questo caso) in commissione Affari costituzionali, proprio per seguire gli sviluppi della vicenda, un tema molto "caldo" che ha suscitato in questi ultimi mesi molte polemiche.

Il 6 settembre sono già previste numerose audizioni, tra cui quella del presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia.