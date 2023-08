Dramma in corsia a Lucca, neonata muore 5 ore dopo la nascita. La mamma si era accorta che non respirava

Dramma nel fine settimana all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) dove, come conferma l’Asl Toscana Nord Ovest, cinque ore dopo la nascita è morta una neonata. La vicenda del decesso improvviso è riportata da La Nazione.

Il parto, secondo quanto si apprende, era avvenuto in modo regolare. Dopo la nascita, la piccolina era stata portata nella culla accanto alla mamma. Poche ore dopo la madre ha notato però che non respirava in modo regolare e ha immediatamente dato l'allarme. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarla, la situazione è precipitata nell’arco di poco tempo e per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riporta il quotidiano è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Alla nascita la bimba era in ottima salute e non c'era nulla che potesse far presagire una tragedia simile.