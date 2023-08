Viaggia senza biglietto e prende a calci, pugni e morsi macchinista e capotreno

Stava viaggiando con un titolo di viaggio irregolare e quando il capotreno glielo ha fatto notare, ha aggredito con calci, pugni e morsi sia lui che il macchinista: protagonista dell’episodio, avvenuto su un convoglio della linea ferroviaria suburbana Piedimonte Matese-Napoli, all’altezza di Caiazzo, un trentunenne nigeriano. Alla fermata di Sant'Angelo in Formis, una frazione del comune di Capua, l’uomo ha però trovato ad attenderlo i Carabinieri, nel frattempo allertati dal capotreno. Le vittime sono state soccorse da personale del 118, che gli hanno riscontrato contusioni e ferite lacero contuse. L’aggressore è stato bloccato e identificato: regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Caserta, è stato denunciato a piede libero per violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio.