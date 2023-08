'Estranei in galleria' e ritardi fino a 6 ore, l'Alta Velocità tra Bologna e Firenze in graduale ripresa

La circolazione ferroviaria tra Idice e San Pellegrino, interrotta da ieri sera in seguito alla segnalazione della presenza di "estranei" in galleria, è in graduale ripresa dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Lo comunica Trenitalia sul suo portale. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi fino a 30 minuti. I treni Alta Velocità che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I convogli possono subire comunque limitazioni di percorso. L'allarme sulla tratta era stato lanciato poco dopo le 19 dal macchinista di un treno in transito che ha notato delle persone nella galleria.