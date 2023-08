Meloni sul Reddito di cittadinanza: "Sentite falsità, disabili e over 60 non lo perdono"

«Sul reddito di cittadinanza ho sentito molte polemiche e tantissime falsità. E credo sia utile fare un pò di chiarezza. Primo: non perdono il reddito le persone disabili, come pure è stato scritto, e non lo perdono gli over 60 come è stato detto. Non lo perde chi ha figli minori a carico, come è stato detto e scritto. Neanche chi è in particolari condizioni di fragilità. Tutte queste persone, a differenza di quello che strumentalmente è stato detto, continuano a percepire il reddito fino alla fine dell’anno e poi passeranno all’assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno che il governo ha varato e con la quale non perdono nulla». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella rubrica social «Gli appunti di Giorgia».