Sgomberato nel Torinese un immobile confiscato alla 'ndrangheta

Si sono svolte stamane le operazioni di sgombero di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, nel territorio del comune di Volpiano, in provincia di Torino, la cui gestione è affidata all’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Le operazioni di sgombero, disposte con ordinanza del Questore, sono state condotte da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri secondo quanto determinato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblic.

Lo sgombero si è svolto senza problemi, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, consentendo di restituire l’immobile all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Con quello di oggi, sono complessivamente quattro i beni confiscati liberati nel corso di quest’anno e riportati nella disponibilità dello Stato.