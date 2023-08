Trasporti, in arrivo 70 nuove carrozze intercity da e per la Sicilia e 7 nuovi mezzi ibridi sulla tratta Reggio-Taranto

In arrivo 70 nuove carrozze destinate ai servizi Intercity notte da e per la Sicilia. E’ stato infatti siglato un contratto di fornitura con un finanziamento nell’ambito dei fondi del Pnrr per un valore di circa 140 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo Fs spiegando che «il contratto si inserisce in un accordo più ampio che prevede l'acquisto fino a 370 nuove carrozze per un valore di circa 730 milioni di euro». Le nuove carrozze saranno immesse in servizio entro il 30 giugno 2026. Tre le tipologie: 44 cuccette, 22 letto e 4 carrozze con posti a sedere. L’investimento, spiega Fs, «ha lo scopo di rinnovare il materiale rotabile obsoleto, anche in un’ottica di salvaguardia ambientale. Complessivamente, nell’ambito dei fondi Pnrr, sono state individuate risorse per 200 milioni di euro da destinare al miglioramento dei collegamenti Intercity verso il sud Italia. Con questi fondi, oltre all’acquisto delle 70 carrozze da destinare ai servizi Intercity notte da e per la Sicilia, si prevede anche l’acquisto di 7 treni ibridi a tripla alimentazione (elettrica, diesel e a batterie) da destinare ai collegamenti intercity Reggio Calabria-Taranto (due coppie di treni) per un valore stimato di circa 60 milioni.