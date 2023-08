Cercava droga, ma è stata aggredita, derubata e stuprata: è caccia all'uomo

E’ stata anche stuprata la ragazza ucraina di 21 anni aggredita e derubata la notte tra sabato e domenica a Rimini in uno stabilimento balneare. Lo confermano gli esami svolti sulla vittima che è ancora ricoverata all’ospedale Infermi, sedata e in dormiveglia. Secondo i sanitari i segni e le ferite sono del tutto compatibili con la violenza carnale. Intanto gli agenti della questura di Rimini proseguono le ricerche del presunto aggressore: si stanno setacciando i residence della zona e le colonie abbandonate.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un pusher che la donna avrebbe conosciuto da poco e a cui si sarebbe rivolta per comprare delle sostanze stupefacenti. La 21enne ha una prognosi di 40 giorni e ha subito la frattura della clavicola. Giunta in Italia da minorenne si trova in Italia senza familiari e il padre si troverebbe in una zona di guerra in Ucraina.