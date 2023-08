E' morto improvvisamente il consigliere Riccardo Laganà, aveva 48 anni. Lutto in Rai

Lutto in Rai. È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Aveva 48 anni. Cordoglio è stato espresso dai vertici dell’azienda. "L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il servizio pubblico", sottolineano in una nota la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio facendosi interpreti del grande cordoglio del Cda, del direttore generale e di tutti i lavoratori Rai. "Nel suo ruolo di consigliere di amministrazione - proseguono Soldi e Sergio - Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un’azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona".

