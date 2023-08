Ore di apprensione in parrocchia, sacerdote investe una donna sulle strisce pedonali

Drammatico incidente a Velletri. Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto guidata dal parroco della diocesi Velletri-Segni. L'incidente è avvenuto mentre la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dopo l'incidente, la donna è stata trasportata in ospedale con gravi fratture agli arti e un sospetto trauma cranico. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e la Polizia locale per indagare sulla dinamica dell'incidente. Il parroco, sotto shock, è sceso dalla vettura per prestare i primi soccorsi insieme ad alcuni passanti. Le prime indicazioni suggeriscono che il guidatore stesse procedendo a una velocità moderata al momento dell'incidente.